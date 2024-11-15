Украина готова помочь Польше с развитием атомной энергетики - Галущенко

Польша намерена развивать атомную энергетику, а Украина имеет значительный опыт и специалистов в этой области, поэтому Киев готов помогать Варшаве в этом направлении.

Об этом сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко в кулуарах международной выставки-конференции "ReBuild Ukraine Construction and Energy" в Варшаве, передает Укринформ.

"Польша планирует развивать атомную энергетику и подписала соответствующие контракты, а мы имеем огромный опыт эксплуатации и специалистов соответствующего уровня. Поэтому в переговорах как с польскими, так и с американскими партнерами мы отметили, что Украина может существенно усилить это направление", - отметил Галущенко.

По его словам, сотрудничество между Украиной и Польшей в энергетической сфере является "очень хорошим", страны имеют много направлений сотрудничества.

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Например, в прошлом году был введен в эксплуатацию еще один интерконнектор Хмельницкая АЭС - Жешув, увеличив пропускную способность с точки зрения энергосистемы Украины и ЕС.

Речь идет также о сотрудничестве в газовой сфере, вопрос газовых интерконнекторов и использования газохранилищ, а также сотрудничество на будущее в сфере атомной энергетики, отметил министр.

Напомним:

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Хмельницкая АЭС не будет восстанавливать фасады по завышенным ценам: начато расследование, а договор с поставщиком расторгнут.