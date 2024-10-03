"Енергоатом" скасував ремонт фасаду Хмельницької АЕС після цінового скандалу

Хмельницька АЕС не буде відновлювати фасади за завищеними цінами: розпочато розслідування, а договір з постачальником розірвано.

Про це повідомляє пресслужба "Енергоатома".

"Відповідно до наказу генерального директора Хмельницької АЕС Андрія Козюри від 30 вересня 2024 р. №1914, розпочато службове розслідування, а договір з постачальником розірвано", - йдеться у повідомленні.

Енергокомпанія стверджує, що ще за тиждень до появи цін відповідними підрозділами "Енергоатома" було встановлено їх невідповідність у проєктній документації цієї закупівлі.

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За результатами розслідування будуть прийняті відповідні кадрові та дисциплінарні рішення, додали в пресслужбі.

Нагадаємо:

Філія "Хмельницька атомна електрична станція" за результатами тендеру замовила відновлення фасадів вартістю 6,75 млн грн з завищеними цінами на деякі матеріали у 1,5-2,5 раза.

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