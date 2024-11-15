Бывший лидер рынка страхования в Украине переориентировал бизнес после потери лицензии

Страховая компания "Провидна", которой в 2023 году аннулировали лицензии, перепрофилирует деятельность и сменит название.

Об этом пишет LIGA.net со ссылкой на фициальную документацию компании.

19 декабря должно состояться общее собрание акционеров компании, на котором планируют переименовать компанию с "Провидной" в "Провагроинвест".

Из видов экономической деятельности КВЭД общества исключат упоминания о страховании, зато добавят четыре десятка других - в основном связанных с сельским хозяйством. Первым КВЭДом будет "Выращивание зерновых культур (кроме риса), бобовых культур и семян масличных культур".

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СК "Провидна" много лет была среди лидеров страхового рынка Украины. По рейтингу Insurance TOP, в последние годы - в первой двадцатке компаний по страховым премиям, а до того - стабильно в первой десятке и даже первой пятерке.

Согласно отчетности по состоянию на 31 декабря 2022 года объем страховых премий компании составил 891,23 млн грн, стоимость активов - 971,69 млн грн, страховые резервы - 462,14 млн грн. Доля рынка компании по страховым премиям - 2,7%.

Национальный банк наказал СК "Провидна" аннулированием лицензий за невыполнение требований по устранению нарушений лицензионных условий: страховая компания вовремя не предоставила документы для оценки финансового и имущественного состояния прямых и конечных собственников.

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До 2014 года СК "Провидна" принадлежала Росгосстраху. Из-за вторжения России в Украину компания решила продать украинскую "дочку", сейчас 99,9% ее акций принадлежат IIC Ukraine B.V. из Нидерландов. Конечный бенефициар - Якоб Вестерлакен.

Напомним:

Бизнесмен, бывший зять экс-мэра Черновецкого, Вячеслав Супруненко купил лизинговую компанию "Калина-Автолизинг" у бывшего депутата Киевского городского совета Анны Коваленко.