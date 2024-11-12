Супруненко купив компанію у депутатки Київради: чим фірма займається

Бізнесмен, колишній зять ексмера Черновецького, В'ячеслав Супруненко купив лізингову компанію "Калина-Автолізинг" у колишньої депутатки Київської міської ради Ганни Коваленко ("Європейська солідарність").

Про це повідомляється в системі розкриття інформації SMIDA, пише LIGA.net.

30 жовтня Супруненко став власником 100% у статутному капіталі ТОВ "Калина-Автолізинг", викупивши частки інвестиційного фонду "Ківі" (88,33%) і страхової компанії "Країна" (11,67%).

Бенефіціарною власницею обох компаній є депутатка Коваленко.

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Як повідомляв Руч Чесно, у 2023 році Коваленко на фоні антикорупційного розслідування написала заяву на складання мандату депутата, яку згодом підтримала Київрада.

У тому ж році вона отримала підозру від НАБУ і САП у недекларуванні статків на понад 63 млн грн (ч. 2 ст. 366-2 ККУ). Зокрема депутатка не задекларувала доходи від продажу цінних паперів, мотоциклу Harley-Davidson, автомобіля Land Rover і неправильно зазначила вартість своєї земельної ділянки у Києві.

Сума угоди не повідомляється.

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Після придбання лізингової компанії Супруненко перейменував її в Амо Лізинг.

Довідково: Лізингова компанія займається придбанням майна (автомобілів, обладнання, нерухомості тощо) та здачею його в оренду (лізинг) фізичним або юридичним особам. Під час оренди компанія зберігає право власності на майно, а клієнт користується ним на умовах довгострокового договору, поступово виплачуючи його вартість та додаткові комісії.

Нагадаємо:

Господарський суд Києва стягнув 5 млн грн з ТОВ "Реконіс", яке не сплачувало кошти за користування землею площею 1,25 га, що знаходиться у Святошинському районі столиці на Кільцевій дорозі. Фірма пов’язана з командою ексмера Києва Черновецького.