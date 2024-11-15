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Гетмнацев об успехах детенизации: получили почти столько же средств, как от Канады

Пятница, 15 ноября 2024, 16:57 - Артур Крыжный

За 10 месяцев 2024 года поступления в госбюджет от детенизации в долларовом эквиваленте составили 1,67 млрд долларов.

Об этом сообщил глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев.

"Это сопоставимо с бюджетной помощью от Канады, которая является пятым по объему переданного финансового ресурса партнером Украины", - сообщил он.

В то же время поступления от детенизации по налогам, администрируемым Государственной налоговой службой, достигают 6,1% от предоставленной международной помощи в этом году, добавил он.

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Напомним:

Детенизация рынка ликеро-водочной продукции за 10 месяцев 2024 года принесла бюджету на 43,5% больше налогов, чем за аналогичный период 2021 года. Речь идет об увеличении на 3,3 млрд. грн.

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