Детінізація ринку алкоголю: податкові збори на 43% перевищили показники 2021 року

Детінізація ринку лікеро-горілчаної продукції за 10 місяців 2024 року принесла бюджету на 43,5% більше податків, ніж за аналогічний період 2021 року. Йдеться про збільшення на 3,3 млрд. грн.

Про це повідомив голова парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев.

За його інформацією, зросла сплата акцизного податку з виробленої в Україні лікеро-горілчаної продукції на 1,5 млрд. грн. більше або на 26,7% за той самий період 2021 року.

"Позитивна динаміка прослідковується і в рості податкової ефективності з ПДВ, що становить 6,74% та на +30,7% більше 2021 року ( у 2021 році податкова ефективність становила 5,16%)", - зазначив Гетманцев.

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На 23,5 млрд грн, або на 24,5% зросли виторги з реалізації лікеро-горілчаної продукції та у 2024 року сягнули 119,4 млрд грн, що майже дорівнює показнику всього 2023 року.

За словами Гетманцева, зростає і легальне виробництво спирту: з 7,4 млн дал у 2021 році до 12 млн дал прогнозовано у 2024 році.

"Остаточний цвях в труну тіні на ринку алкоголю буде забитий з підписанням законопроекту 12038, яким сплата акцизного податку покладається на спиртові заводи виходячи з максимальної продуктивності їх обладнання", - зазначив депутат.

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Нагадаємо:

У Кропивницькому Нацполіція ліквідувала масштабний підпільний спиртовий завод, який виробляв до 20 000 літрів алкоголю на добу.