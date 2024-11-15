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Золото переживает худшую неделю за последние три года: причины

Пятница, 15 ноября 2024, 16:26 - Алексей Артемчук

Цена золота на мировом рынке за неделю упала более чем на 4%, что стало худшим показателем за три года.

Об этом сообщает Reuters.

В пятницу, 15 ноября, цена стабилизировалась около двухмесячных минимумов - 2568,37 долл за унцию.

Причинами падения золота стало укрепление доллара США и ожидания инвесторов относительно более высокой инфляции и более медленного снижения процентных ставок из-за политики избранного президента Дональда Трампа.

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Председатель ФРС Джером Пауэлл уже сказал, что спешить со смягчением монетарной политики не стоит, что указывает на возможность длительного периода высоких ставок. Ожидания рынка по снижению ставки на 25 базисных пунктов в декабре сократились с 83% до 62%.

Отмечается, что кроме золота, снижение цен задело также серебро, платину и палладий.

Напомним:

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Мировой спрос на золото в третьем квартале 2024 года вырос примерно на 5%, установил рекорд и впервые поднял потребление выше 100 млрд долл.

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Экономическая правда
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