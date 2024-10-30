Попит на золото у світі сягнув рекордних 100 мільярдів доларів: причини
Світовий попит на золото у третьому кварталі 2024 року зріс приблизно на 5%, встановив рекорд і вперше підняв споживання вище 100 млрд дол.
Про це повідомляє Всесвітня рада з питань золота (WGC).
У 2024 році золото подорожчало більш ніж на третину. Зростанню попиту, що призвело до збільшення обсягів до 1 313 тонн, сприяло посилення інвестиційних потоків із Заходу, це допомогло компенсувати зниження попиту з боку Азії.
Однією з причин також став перехід Федерального резерву до зниження відсоткових ставок.
За словами головного ринкового стратега WGC Джона Ріда, купівлі на непрозорому позабіржовому ринку стають все більш важливим фактором, що впливає на ціни.
Золото, яке в середу встановило рекорд – близько 2 790 доларів за унцію, – зростало щомісяця цього року, за винятком січня і червня, коли ціни були фіксованими.
З початком циклу зниження ставок WGC очікує збільшення обсягів інвестицій у злитки, а геополітична невизначеність, особливо у зв'язку з президентськими виборами у США, що відбудуться наступного тижня, додає причин, чому інвестори прагнуть утримувати цей актив.
Інвестиційні потоки були ключовими для 13% зростання золота у третьому кварталі, а загальний попит на ETF, злитки та монети досяг найвищого рівня з моменту великої війни в Україні.
Закупівлі центральних банків тривають – Польща, Угорщина та Індія були серед найбільших покупців, навіть попри сповільнення темпів офіційної активності.
В повідомленні також додають, що попит на ювелірні вироби впав.
Нагадаємо:
Ціни на золото впали, оскільки деякі інвестори фіксували прибуток після нещодавнього ралі, яке підштовхнуло ціну до рекордно високого рівня.
Золото оновило рекорд на торгах у четвер, його ціна перевищила позначку в 2712 дол за унцію під час торгів.