Попит на золото у світі сягнув рекордних 100 мільярдів доларів: причини

Світовий попит на золото у третьому кварталі 2024 року зріс приблизно на 5%, встановив рекорд і вперше підняв споживання вище 100 млрд дол.

Про це повідомляє Всесвітня рада з питань золота (WGC).

У 2024 році золото подорожчало більш ніж на третину. Зростанню попиту, що призвело до збільшення обсягів до 1 313 тонн, сприяло посилення інвестиційних потоків із Заходу, це допомогло компенсувати зниження попиту з боку Азії.

Однією з причин також став перехід Федерального резерву до зниження відсоткових ставок.

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За словами головного ринкового стратега WGC Джона Ріда, купівлі на непрозорому позабіржовому ринку стають все більш важливим фактором, що впливає на ціни.

Золото, яке в середу встановило рекорд – близько 2 790 доларів за унцію, – зростало щомісяця цього року, за винятком січня і червня, коли ціни були фіксованими.

З початком циклу зниження ставок WGC очікує збільшення обсягів інвестицій у злитки, а геополітична невизначеність, особливо у зв'язку з президентськими виборами у США, що відбудуться наступного тижня, додає причин, чому інвестори прагнуть утримувати цей актив.

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Інвестиційні потоки були ключовими для 13% зростання золота у третьому кварталі, а загальний попит на ETF, злитки та монети досяг найвищого рівня з моменту великої війни в Україні.

Закупівлі центральних банків тривають – Польща, Угорщина та Індія були серед найбільших покупців, навіть попри сповільнення темпів офіційної активності.

В повідомленні також додають, що попит на ювелірні вироби впав.

Нагадаємо:

Ціни на золото впали, оскільки деякі інвестори фіксували прибуток після нещодавнього ралі, яке підштовхнуло ціну до рекордно високого рівня.

Золото оновило рекорд на торгах у четвер, його ціна перевищила позначку в 2712 дол за унцію під час торгів.