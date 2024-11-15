"Харьковоблэнерго" создаст автопарк мобильных подстанций

АО "Харьковоблэнерго" совместно с американской GE Vernova реализует проект по созданию на базе облэнерго автопарка мобильных подстанций высокого и среднего напряжения.

Об этом сообщил глава "Харьковоблэнерго" Вячеслав Кравцов.

"Пока для нас это новый тип оборудования, но мы имеем тактические планы, как это использовать.

Мы уже успели подготовить несколько грантовых заявок, технические спецификации, провели продуктивные встречи, ознакомились с продуктами и сервисами легендарной компании, история которой насчитывает уже более 120 лет", - сказал он на международной конференции Rebuild Ukraine в Варшаве 14 ноября.

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Как напомнил Кравцов, на территории Харьковской области продолжаются активные боевые действия, и ежедневно, часто под обстрелами, ремонтным бригадам облэнерго приходится проводить аварийно-восстановительные работы.

"С целью оперативного восстановления распределения электроэнергии, подключения генерации мы смоделировали и отобрали техническое решение - мобильную подстанцию", - отметил Кравцов.

Напомним:

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Для восстановления электроснабжения на Харьковщине нужно разминировать 6 987 км заминированных линий электропередач.