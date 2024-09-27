У Харківській області потребує розмінування майже 7000 км ліній електропередач

Для відновлення електропостачання на Харківщині потрібно розмінувати 6 987 км замінованих ліній електропередач.

Про це повідомляє пресслужба "Харківобленерго".

"На даний час по 16 ОТГ необхідно виконати заходи з розмінування близько 6987 км замінованих ПЛ (повітряних ліній) регіону", - йдеться у повідомленні.

На сьогодні без електрики на Харківщині залишається близько 100 населених пунктів із загальною кількістю 43 тис. споживачів – переважно у прикордонних, прифронтових ареалах. Головна проблема – розмінування там проводити не можна, бо саме ці локації піддають постійним обстрілам з боку агресора.

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Водночас з моменту деокупації окремих районів Харківщини було розміновано близько 2397 км повітряних ліній.