Кабмин хочет изменить условия использования "гуманитарных" автобусов

Кабмин одобрил законопроект, согласно которому использование транспортных средств, полученных в качестве гуманитарной помощи для пассажирских перевозок, не будет считаться получением прибыли.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Использование гуманитарной помощи с целью получения прибыли, как и использование гуманитарной помощи не по целевому назначению, сейчас является нарушением законодательства о гуманитарной помощи, что влечет за собой уголовную или административную ответственность.

Предлагаемый законопроект определяет, что коммунальные предприятия-перевозчики (автомобильные и электротранспорта) могут быть получателями гуманитарной помощи в виде автобусов, электробусов, трамваев, троллейбусов и вагонов метро.

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Эта техника должна быть предназначена для пассажирских перевозок, запрещено передавать или продавать полученную гуманитарную помощь другим лицам (за исключением бесплатной передачи другому получателю гуманитарной помощи).

Напомним:

Украинский автопарк пополнили 236 автобусов и микроавтобусов в октябре 2024 года. Это на 10% меньше, чем в прошлом году.

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