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В Україні впав попит на нові та вживані автобуси

Понеділок, 11 листопада 2024, 09:15 - Віктор Волокіта

Український автопарк поповнили 236 автобусів та мікроавтобусів у жовтні 2024 року. Це на 10% менше, ніж торік.

Про це повідомляє Укравтопром. 

Як йдеться в повідомленні, відносно вересня поточного року ринок зменшився майже на 5%.

Частка нової техніки в цьому обсязі становила 57%, торік була 52%.

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Найчастіше у жовтні вперше реєстрували:

в частині нових автотранспортних засобів:

  1. ETALON - 33 од.;
  2. ATAMAN - 30 од.;
  3. ZAZ - 28 од.

серед вживаних:

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  1. MERCEDES-BENZ - 31 од.;
  2. VAN HOOL - 10 од.;
  3. RENAULT - 8 од.

Всього з початку року автобусний парк України поповнили 1651 автобус (-27% до аналогічного періоду 2023р.). З них: нових – 938 од. (-31%); вживаних – 713 од. (-19%).

Нагадаємо:

В Україні у жовтні 2024 року на ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 1082 авто. Це на 1% більше, ніж у попередньому місяці.

авто ринок транспорт
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Економічна правда
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