В Україні впав попит на нові та вживані автобуси
Понеділок, 11 листопада 2024, 09:15 -
Український автопарк поповнили 236 автобусів та мікроавтобусів у жовтні 2024 року. Це на 10% менше, ніж торік.
Про це повідомляє Укравтопром.
Як йдеться в повідомленні, відносно вересня поточного року ринок зменшився майже на 5%.
Частка нової техніки в цьому обсязі становила 57%, торік була 52%.
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Найчастіше у жовтні вперше реєстрували:
в частині нових автотранспортних засобів:
- ETALON - 33 од.;
- ATAMAN - 30 од.;
- ZAZ - 28 од.
серед вживаних:
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- MERCEDES-BENZ - 31 од.;
- VAN HOOL - 10 од.;
- RENAULT - 8 од.
Всього з початку року автобусний парк України поповнили 1651 автобус (-27% до аналогічного періоду 2023р.). З них: нових – 938 од. (-31%); вживаних – 713 од. (-19%).
Нагадаємо:
В Україні у жовтні 2024 року на ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 1082 авто. Це на 1% більше, ніж у попередньому місяці.
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