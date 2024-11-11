В Україні впав попит на нові та вживані автобуси

Український автопарк поповнили 236 автобусів та мікроавтобусів у жовтні 2024 року. Це на 10% менше, ніж торік.

Про це повідомляє Укравтопром.

Як йдеться в повідомленні, відносно вересня поточного року ринок зменшився майже на 5%.

Частка нової техніки в цьому обсязі становила 57%, торік була 52%.

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Найчастіше у жовтні вперше реєстрували:

в частині нових автотранспортних засобів:

ETALON - 33 од.; ATAMAN - 30 од.; ZAZ - 28 од.

серед вживаних:

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MERCEDES-BENZ - 31 од.; VAN HOOL - 10 од.; RENAULT - 8 од.

Всього з початку року автобусний парк України поповнили 1651 автобус (-27% до аналогічного періоду 2023р.). З них: нових – 938 од. (-31%); вживаних – 713 од. (-19%).

Нагадаємо:

В Україні у жовтні 2024 року на ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 1082 авто. Це на 1% більше, ніж у попередньому місяці.