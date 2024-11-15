АРМА будет продавать белорусский калий за полмиллиарда

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявляет начало аукциона по продаже значительной партии хлорида калия через систему "Прозорро.Продажи".

Об этом сообщает председатель АРМА Елена Дума.

На продажу выставлено 10 лотов хлорида калия, находящихся в 433 вагонах, общим весом 30 431 тонн.

Продукция производства ОАО "Беларуськалий" (Беларусь) имеет стартовую стоимость, установленную независимым оценщиком, в 391,24 млн (без НДС).

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Дополнительно победителю необходимо будет оплатить таможенные платежи, которые ориентировочно составляют 126,5 млн грн.

Как говорится в сообщении, средства, полученные от реализации калия, будут направлены на экономику государства и поддержку обороноспособности государства через механизм приобретения ОВГЗ.

Торги начнутся 5 декабря 2024 года в 11:05.

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Напомним:

АО "Черноморнефтегаз", который управляет акциями 26 операторов газораспределительных систем (принадлежат Дмитрию Фирташу), обязался уплатить более 500 млн грн по результатам управления этими активами в 2023 году.