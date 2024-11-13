Всі розділи
Укр / Рус

"Чорноморнафтогаз" обіцяє суттєво збільшити виплати за "облгази Фірташа"

Середа, 13 листопада 2024, 13:26 - Віктор Волокіта

АТ "Чорноморнафтогаз", який управляє акціями 26 операторів газорозподільних систем (належать Дмитру Фірташу), зобов'язався сплатити більше 500 млн грн за результатами управління цими активами у 2023 році. 

Про це повідомила голова Нацагентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума.

Вона нагадала, що за результатами 2022 року Чорноморнафтогаз сплатив до державного бюджету 172 млн грн від управління активами.

У АРМА повідомили, що Агентство підписало додатковий договір з АТ "Чорноморнафтогаз" щодо управління 26 облгазами.

Реклама:

Нагадаємо: 

Наприкінці червня 2024 року ВАКС скасував арешт на "облгази Фірташа". Однак в подальшому його було поновлено. 

Нацагентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) зобов'язало АТ "ДАТ "Чорноморнафтогаз", який управляє акціями 26 операторів газорозподільних систем ("облгазів Фірташа"), додатково сплатити до державного бюджету 611 000 грн.

Реклама:

АРМА Чорноморнафтогаз Фірташ
Реклама:
Матеріали за темою
З України вивели понад 100 мільярдів доларів за час незалежності: АРМА шукає як повернути 11 листопада 2024, 17:42
Фігуранти корупційних схем у МСЕК: АРМА розшукало їхні перші багатомільйонні активи 5 листопада 2024, 11:38
Чому не всі арештовані кошти працюють на державу 5 листопада 2024, 08:21
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті