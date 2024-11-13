"Чорноморнафтогаз" обіцяє суттєво збільшити виплати за "облгази Фірташа"

АТ "Чорноморнафтогаз", який управляє акціями 26 операторів газорозподільних систем (належать Дмитру Фірташу), зобов'язався сплатити більше 500 млн грн за результатами управління цими активами у 2023 році.

Про це повідомила голова Нацагентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума.

Вона нагадала, що за результатами 2022 року Чорноморнафтогаз сплатив до державного бюджету 172 млн грн від управління активами.

У АРМА повідомили, що Агентство підписало додатковий договір з АТ "Чорноморнафтогаз" щодо управління 26 облгазами.

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Нагадаємо:

Наприкінці червня 2024 року ВАКС скасував арешт на "облгази Фірташа". Однак в подальшому його було поновлено.

Нацагентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) зобов'язало АТ "ДАТ "Чорноморнафтогаз", який управляє акціями 26 операторів газорозподільних систем ("облгазів Фірташа"), додатково сплатити до державного бюджету 611 000 грн.

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