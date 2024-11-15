Акции "Киевстара" могут разместить в США для покупки уже в следующем году – Reuters

Группа телекоммуникаций VEON рассматривает возможность первичного публичного размещения акций (IPO) своей украинской компании "Киевстар" в США уже в следующем году.

Об этом сообщил генеральный директор Каан Терзиоглу, пишет Reuters.

"Мы еще не приняли окончательного решения, но настроены исследовать возможность IPO для наших локальных активов. И, безусловно, "Киевстар" является одним из тех активов, которые могут участвовать в этом процессе", - отметил Терзиоглу в интервью для Reuters.

Если IPO состоится, "Киевстар" станет первой украинской компанией, которая будет зарегистрирована в США. VEON пока не проводила никаких переговоров с украинскими властями по этому вопросу, поскольку процесс находится на начальной стадии, добавил Терзиоглу.

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Ранее он намекал на возможность размещения акций в Варшаве или Лондоне. "Для Украины, по моему мнению, локальное IPO на украинском рынке является, вероятно, более долгосрочным вопросом, чем IPO на международном рынке", - подчеркнул генеральный директор.

Эти комментарии прозвучали после того, как в феврале Nasdaq подписала соглашение с правительством Украины для поддержки развития украинских рынков капитала.

В октябре активист-инвестор Shah Capital, который владеет 6,75% акций VEON, призвал группу разместить "Киевстар" на бирже Nasdaq как способ "разморозить доли собственности".

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Напомним:

Генеральный директор материнской компании "Киевстара" Veon призвал прекратить войну, указывая на растущую человеческую цену вторжения России.