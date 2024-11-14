Материнська компанія "Київстару" закликає до припинення війни – Bloomberg

Генеральний директор материнської компанії "Київстару" Veon закликав припинити війну, вказуючи на зростальну людську ціну вторгнення Росії.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Українці "завзято борються" і заслуговують на "гідне рішення", заявив генеральний директор Veon Ltd. Каан Терзіоглу в інтерв'ю Bloomberg News у четвер.

"Кожен літак, що піднявся в небо, повинен колись приземлитися. Кожна війна має закінчитися", — зазначив він, відповідаючи на питання щодо наслідків перемоги Дональда Трампа для України.

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Російська війна серйозно вдарила по критично важливих послугах, таких як телекомунікації. Українська дочірня компанія Veon, Kyivstar, зазнала кібератак, які вплинули на мільйони користувачів.

Деякі співробітники компанії загинули, а інші були змушені залишити свої домівки через війну, яка триває вже майже 1000 днів. Тепер перемога Трампа підвищила шанси на припинення цієї війни, навіть якщо це буде на умовах, невигідних для Києва, пише агентство.

Вторгнення Росії змусило Veon залишити свою країну походження. Заснована в 1992 році як VimpelCom, компанія була одним із перших мобільних операторів у Росії. Зараз вона працює в шести країнах, включаючи Пакистан і Бангладеш.

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Veon, яка також котирується на Nasdaq, наразі перебуває в процесі делістингу своїх акцій з Euronext Amsterdam. Минулого року компанія призначила колишнього Держсекретаря США Майка Помпео незалежним невиконавчим директором у раді Kyivstar, підкреслюючи свою відданість Україні. Трамп поки не призначив Помпео на жодну роль у своїй новій адміністрації.

Kyivstar пообіцяв інвестувати $1 мільярд протягом п’яти років до 2027 року на відновлення цифрової інфраструктури України. Очікується, що ці кошти будуть використані для мережевих і цифрових послуг, включаючи потенційні придбання або розвиток нових активів, про що Veon повідомив у червні.