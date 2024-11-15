"Сбербанк" РФ поднял ставки по ипотеке почти до 30% – росСМИ

"Сбербанк", крупнейший ипотечный кредитор России, уже второй раз за месяц значительно повысил ставки по ипотеке - до чуть более 28%.

Об этом сообщает российское издание The Moscow Times.

Так, с 15 ноября они выросли на 3,5 процентных пункта, что привело к новым рекордным показателям: минимальная ставка на вторичном рынке теперь составляет 28,1%, на первичном - 28,4%. В целом, с начала октября ставки по ипотеке в "Сбербанке" поднялись на 7,4%.

Такие высокие ставки рынок РФ не видел с начала 2000-х годов, когда инфляция в России была двузначной, а ключевая ставка Центрального банка превышала 20%. Причиной таких изменений в "Сбербанке" объясняют общим ростом ключевых ставок регулятора.

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Но даже при существующих ставках, около 40% всей выданной ипотеки все еще приходится на рыночную, хотя общий объем выдачи кредитов снизился на 20%.

По данным Центрального банка РФ, в сентябре выдача рыночной ипотеки сократилась на 14,3%, до 103,7 млрд рублей, что составило более 70% всех жилищных кредитов за месяц.

После изменений в программах льготного кредитования, начиная с июля, объемы выдачи ипотеки упали почти вдвое.

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Напомним:

Центральный Банк России принял решение повысить ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта - до рекордных 21% годовых.