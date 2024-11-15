В Виннице создадут новый индустриальный парк с инвестициями в один миллиард

Новый индустриальный парк "Интеграл" будет создан в Виннице на территории бывшего лампового завода.

Об этом сообщил мэр города Сергей Моргунов.

"Сегодня дали старт созданию пятого индустриального парка в Виннице. ООО "Инвест Холдинг Компани" планирует инвестировать в его строительство 1 млрд грн. Впоследствии здесь будет трудоустроено около 930 человек", - написал Моргунов в фейсбуке.

Он подчеркнул, что привлечение инвестиций и открытие новых производств во время войны критически важны для жизни общества.

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Конечным бенефициаром ООО "Инвест Холдинг Компани" является винницкий бизнесмен Тарас Ковальчук.

Напомним:

В Украине первые три индустриальных парка получили 269,3 млн грн. на счета по государственной программе "Государственное стимулирование создания индустриальных парков". Средства пойдут на строительство инженерно-транспортной инфраструктуры.

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