Компании из Казахстана поставляют в РФ оборудование для РЭБ несмотря на санкции - The Insider

Казахстанские компании помогают России обходить западные санкции, поставляя оборудование для создания средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Об этом пишет The Insider.

Отмечается, что компании Askarlab, Dicosta Technologies, Panalem Technologies, Computer Services Ltd закупали в странах Европы, Азии и США приборы, которые затем поставлялись в Россию.

Зарегистрированные в Казахстане компании в 2023-2024 годах покупали продукцию компаний Rohde & Schwarz (Германия), Safran Data Systems (Франция), Mini-Circuits (США), Farran Technology (Ирландия) и других фирм, а затем перенаправляли товары в РФ.

Реклама:

В сообщении уточняется, что среди ввозимых товаров были осциллографы, радиочастотные фильтры, анализаторы частоты, радиочастотные адаптеры, усилители, расслабители, расширители частоты, аттенюаторы, спутниковые модемы и векторные анализаторы цепей.

В распоряжении издания оказались декларации таможенного поста Жетысу в Алматы, российские данные и переписка с руководителем Askarlab Александром Лисициным.

Из документов следует, что с 2023 года оборудование завозится воздушным транспортом, растамаживается и некоторые приборы далее попадают в Россию. Только Askarlab с ноября 2023 года купила высококлассной радиотехнической аппаратуры примерно на 2 млн долл.

Реклама:

Сообщается, что использование Россией обходных маршрутов стало настолько масштабным, что Запад начал вводить вторичные санкции против тех, кто помогает России.

Напомним:

Власти Казахстана выступают против того, чтобы Россия использовала территорию страны для обхода международных санкций.

Казахстанские специалисты обслуживают российские Су-30СМ, используя французское оборудование Thales и Safran несмотря на санкции.

Компании Thales и Safran, фигурировавшие в расследовании о помощи казахстанских оборонных подрядчиков РФ в обходе санкций, заверили, что с 2014 года придерживаются их.