Компанії з Франції, чиїм обладнанням РФ обслуговувала літаки, відповіли на розслідування

Компанії Thales та Safran, що фігурували в розслідуванні щодо допомоги казахстанських оборонних підрядників РФ в обході санкцій, запевнили, що з 2014 року дотримуються їх.

Про це повідомляє Inform Napalm.

Після публікації розслідування щодо діяльності ТОВ ARC Group та АТ "Авіаремонтний завод № 405" (АРЗ 405), що діяли в інтересах оборонних підрядників РФ і обслуговували Су-30СМ на яких встановлене обладнання Thales та Safran, французькі компанії дали коментарі.

Компанія Thales повідомила, що на "Авіаремонтний завод № 405" АРЗ 405 у Казахстані їхнє обладнання не постачалося.

Реклама:

Хоча в компанії Thales підтвердили, що вони провели навчання частини персоналу, вони наголосили, що жодних ремонтних робіт чи запасних частин казахстанській стороні не надавалося. Крім того, вони призупинили всі контракти з казахстанським заводом та розглядають можливість подання позову з метою розірвання угоди та можливої вимоги відшкодування збитків.

Вони підтвердили, що зі свого боку дотримуються міжнародних санкцій з 2014 року.

Навпаки, відповідь Safran була набагато більш ухильною. Хоча вони запевнили, що дотримуються санкцій з 2014 року і виклали загальні процедури експортного контролю, вони відмовилися надати будь-які подробиці про зв’язки з організаціями, які забезпечують технічне обслуговування їхніх компонентів на казахстанській стороні, заявивши лише, що "не бажають вдаватися до будь-яких подробиць щодо країн чи компаній".

Реклама:

Safran заявили, що припинили прямі постачання військової техніки до Росії відповідно до санкцій, проте їхня відповідь не розкрила кілька важливих питань.

По-перше, у відповідь на пряме запитання про їхні стосунки з ARC Group, казахстанською компанією, яка представляла себе як ексклюзивного дистриб’ютора Safran у Казахстані та Киргизстані, вони не уточнили, чи є заяви ARC Group обґрунтованими. Якщо ARC Group брехливо видавала себе за ексклюзивного дистриб’ютора, компанії Safran не важко було б просто це спростувати. Натомість їхнє мовчання з цього питання викликає побоювання щодо справжніх масштабів співпраці з ARC Group, а також сумніви, що у Safran повністю обізнані про дії ARC Group за їхньою спиною.

Крім того, Safran не уточнила, яких заходів контролю було вжито для запобігання перепродажу її обладнання до Росії їхнім казахстанським партнером.

Таке небажання внести ясність викликає підозри щодо залученості компанії Safran до схеми обходу санкцій. Хоча компанія, можливо, і дотримувалась всіх формальностей, їхнє небажання реагувати по суті питань потребує подальшого розслідування.

Повідомляється, що вебсайт ARC Group був закритий для публічного доступу приблизно через тиждень після публікації розслідування.

Нагадаємо:

Казахстанські фахівці обслуговують російські Су-30СМ, використовуючи французьке обладнання Thales і Safran попри санкції.