В Украине падает спрос на подержанные авто из США

В октябре 2024 года украинцы приобрели почти 2,7 тыс. подержанных легковушек из США. Это на 12% меньше по сравнению с октябрем 2023 года.

Об этом сообщает Ассоциация украинских автомобилепроизводителей "Укравтопром".

Наибольшая доля из этого количества (42%) – машины с бензиновыми двигателями. Электромобили охватили 40%, гибридные – 8%, дизельные и авто с ГБО по 5%. Средний возраст авто с пробегом, пополнивших украинский автопарк в прошлом месяце, – 5,6 лет.

В общем 16% подержанных авто, которые в октябре перешли на украинские номера, были из США.

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В топ-5 подержанных авто, изготовленных в США, попали:

Tesla Model Y – 285 ед;

Tesla Model 3 – 274 ед;

Jeep Cherokee – 158 ед;

Ford Escape –151 ед;

Volkswagen Passat – 151 ед.

Напомним:

В октябре 2024 года украинцы приобрели 1,2 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая. Это на 8% меньше по сравнению с октябрем 2023 года.

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