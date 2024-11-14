В Украине падает спрос на авто из Китая: популярные марки октября

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В октябре 2024 года украинцы приобрели 1,2 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая. Это на 8% меньше, по сравнению с октябрем 2023 года.

Об этом сообщает Укравтопром.

По его данным, из этого количества: новых - 979 ед. (+11%); подержанных - 228 ед. (-47%) ед.

Таким образом автомобили китайского происхождения охватили 17% октябрьского рынка новых легковушек.

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В сегменте подержанных авто, которые впервые регистрировались в Украине, доля "китайцев" составила 1,4%.

Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили - 81%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

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HONDA M-NV - 188 ед; VOLKSWAGEN ID.4 - 100 ед; ZEEKR 001 - 94 ед; BYD Song Plus - 74 ед; AUDI Q4 e-tron - 41 ед.

Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:

ZEEKR 001 - 20 ед; HONDA M-NV - 20 ед; POLESTAR 2 - 17 ед; BAIC EC3 - 15 ед; VOLKSWAGEN ID.4 - 14 ед.

Напомним:

В октябре 2024 года украинский автопарк пополнили более 1900 гибридных легковых авто (HEV i PHEV), что на 7% больше, чем в 2023 году.