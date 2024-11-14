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В Украине падает спрос на авто из Китая: популярные марки октября

Четверг, 14 ноября 2024, 09:13 - Виктор Волокита
 
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В октябре 2024 года украинцы приобрели 1,2 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая. Это на 8% меньше, по сравнению с октябрем 2023 года.

Об этом сообщает Укравтопром.

По его данным, из этого количества: новых - 979 ед. (+11%); подержанных - 228 ед. (-47%) ед.

Таким образом автомобили китайского происхождения охватили 17% октябрьского рынка новых легковушек.

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В сегменте подержанных авто, которые впервые регистрировались в Украине, доля "китайцев" составила 1,4%.

Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили - 81%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

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  1. HONDA M-NV - 188 ед;
  2. VOLKSWAGEN ID.4 - 100 ед;
  3. ZEEKR 001 - 94 ед;
  4. BYD Song Plus - 74 ед;
  5. AUDI Q4 e-tron - 41 ед.

Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:

  1. ZEEKR 001 - 20 ед;
  2. HONDA M-NV - 20 ед;
  3. POLESTAR 2 - 17 ед;
  4. BAIC EC3 - 15 ед;
  5. VOLKSWAGEN ID.4 - 14 ед.

Напомним:

В октябре 2024 года украинский автопарк пополнили более 1900 гибридных легковых авто (HEV i PHEV), что на 7% больше, чем в 2023 году.

авто Китай
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