В Украине падает спрос на авто из Китая: популярные марки октября
В октябре 2024 года украинцы приобрели 1,2 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая. Это на 8% меньше, по сравнению с октябрем 2023 года.
Об этом сообщает Укравтопром.
По его данным, из этого количества: новых - 979 ед. (+11%); подержанных - 228 ед. (-47%) ед.
Таким образом автомобили китайского происхождения охватили 17% октябрьского рынка новых легковушек.
В сегменте подержанных авто, которые впервые регистрировались в Украине, доля "китайцев" составила 1,4%.
Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили - 81%.
Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:
- HONDA M-NV - 188 ед;
- VOLKSWAGEN ID.4 - 100 ед;
- ZEEKR 001 - 94 ед;
- BYD Song Plus - 74 ед;
- AUDI Q4 e-tron - 41 ед.
Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:
- ZEEKR 001 - 20 ед;
- HONDA M-NV - 20 ед;
- POLESTAR 2 - 17 ед;
- BAIC EC3 - 15 ед;
- VOLKSWAGEN ID.4 - 14 ед.
Напомним:
В октябре 2024 года украинский автопарк пополнили более 1900 гибридных легковых авто (HEV i PHEV), что на 7% больше, чем в 2023 году.