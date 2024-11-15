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"Укрэнерго" призвало бизнес активнее импортировать электроэнергию, чтобы избежать ограничений мощности

Пятница, 15 ноября 2024, 12:08 - Алина Штемпель, для ЭП

В "Укрэнерго" призывают бизнес активнее импортировать электроэнергию для собственных нужд, чтобы избежать вынужденных ограничений мощности.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

"Украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после девяти массированных атак россиян. На энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты. В часы максимального потребления утром и вечером в энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности", – отметили в "Укрэнерго". 

Потребление держится на высоком уровне. 15 ноября, по состоянию на 9:30, оно было на 1,6% ниже, чем в то же время предыдущего дня. 14 ноября суточный максимум потребления был на 3,3% больше, чем в предыдущий день.

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В "Укрэнерго" также призвали потреблять электроэнергию экономно в течение всех суток: не включать одновременно несколько мощных электроприборов с 7:00 до 22:00.  

Напомним:

Ранее в "Укрэнерго" объяснили причины отключений света для промышленности.

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