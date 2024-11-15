Облэнерго заказало роскошную машину с сиденьями с массажем за 3 миллиона

Skoda Superb

АО "Тернопольоблэнерго" 11 ноября по результатам тендера заключило соглашение с АО "Таскомбанк" об услугах финансового лизинга относительно легкового автомобиля. Общая стоимость сделки составляет 3,09 млн грн.

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на "Прозорро".

На три года взяли в лизинг полноприводный легковой автомобиль Skoda Superb B9 2.0 TSI 7 DSG 4×4 в высшей комплектации L&K 2024 года выпуска с бензиновым двигателем объемом 2 л мощностью 265 л. с. и автоматической коробкой передач стоимостью 2,20 млн грн. Поставщиком является ООО "Автоцентр-Кременчуг-2012".

Комплектация L&K имеет системы безопасности, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, боковые подушки безопасности спереди с подушкой для защиты головы и центральной подушкой, мультифункциональную камеру, информационно-развлекательную систему с дисплеем диагональю 13″, трехзонный климат-контроль, атмосферное освещение интерьера, электрическое управление и виртуальная педаль для багажника, комфортные сиденья водителя и переднего пассажира с регулировкой глубины, вентиляцией и массажем.

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Также тендерная документация предусматривала дополнительный пакет опций Family/Business, который включает подголовники сзади с дополнительной функцией, рулонную солнцезащитную шторку на заднее окно и на окна задних дверей, урну для мусора, боковую подушку безопасности еще и сзади, шторку безопасности и взаимодействующую подушку безопасности спереди.

В салонах такой автомобиль в этой комплектации без дополнительного пакета стоит 2,05 млн грн.

Сначала оплатят первый лизинговый платеж 625 тыс грн. Общая сумма процентов составляет 895 тыс грн. Таким образом, в лизинг эта машина обойдется на 41% дороже ее стоимости.

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Банк получил контракт без конкуренции, потому что на открытые торги больше никто не пришел.

Конечным бенефициаром "Таскомбанка" является бывший народный депутат Сергей Тигипко.

Фирмой-поставщиком "Автоцентр-Кременчук-2012" владеют директор Павел Глухов, Сергей Коренев, Юрий Руденко, Максим Остапюк, Владислав Руденко и Сергей Остапюк.

Обязанности гендиректора "Тернопольоблэнерго" исполняет Владимир Гумен. Пакет в 51% акций с 2023 года принадлежит государственному АО "Украинские распределительные сети" Минэнерго. Еще 25% имеет кипрская компания "Bikontia enterprises limited" из группы Константина Григоришина.

Напомним:

ГП "Одесский морской торговый порт" 7 ноября по результатам тендера заказало ДочП "Базис Авто" два автомобиля на 4,76 млн грн.