Одеський порт купив мінівен у топовій комплектації за 2,7 мільйона

Hyundai Staria

ДП "Одеський морський торговельний порт" 7 листопада за результатами тендеру замовило ДочП "Базіс Авто" два автомобілі на 4,76 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

Зокрема цьогоріч поставлять чорний повнопривідний мінівен Hyundai Staria у найвищій комплектації Top із додатковим пакетом опцій Bronze за 2,71 млн грн.

Ця комплектація має шторки і фронтальні та бокові подушки безпеки водія і переднього пасажира, різні системи безпеки, клімат-контроль, круїз-контроль, камеру заднього виду, передній та задній парктроніки, систему кругового огляду, оздоблене шкірою кермо з підігрівом, перемикання передач під кермом, багатокольорову підсвітку оздобленого замшею салону, електропривід дверей салону, регульовані сидіння водія, переднього пасажира і середнього ряду, мультимедійну систему із сенсорним дисплеєм діагоналлю 10,25″, преміальну акустичну систему BOSE.

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Пакет опцій Bronze стосується оздоблення сидінь шкірою Nappa, а також дисків з напиленням, радіатора, накладок і логотипа.

Зараз у салонах цей повнопривідний мінівен у такій комплектації продається за 2,55 млн грн, ще у 31 200 грн обійдеться пакет опцій Bronze. Разом це 2,58 млн грн за автомобіль.

Також замовили сірий передньопривідний мінівен Hyundai Staria у середній комплектації Business за 2,05 млн грн. Він має такий самий двигун та автоматичну коробку передач.

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У салонах цей передньопривідний мінівен у такій комплектації продають за 1,94 млн грн.

Фірма отримала замовлення без конкуренції, оскільки інших учасників торгів не було.

Засновником одеського "Базіс Авто" є одеська фірма "Автогруп ЗС" одесита Олександра Рафаіловича Кауфмана, який є кінцевим бенефіціаром "Базіс авто". Це брат бізнесмена Бориса Кауфмана. Останній в 2023 році отримав підозру в справі НАБУ заволодіння комунальним підприємством "Міжнародний аеропорт "Одеса". В травні цього року слідство у справі завершили.

Директором ДП "Одеський морський торговельний порт" є Олексій Мясковський.

Нагадаємо:

Поліція купила люксовий мінівен Hyundai Staria зі Старлінком за 2,7 мільйони.