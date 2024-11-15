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В Киеве открылся новый "МакДональдз" возле Академгородка

Пятница, 15 ноября 2024, 11:54 - Артур Крыжный

В Киеве возле Академгородка открылся новый ресторан "МакДональдз".

Об этом говорится в релизе сети ресторанов, которое есть в распоряжении ЭП.

Новый ресторан находится в досягаемости жителей Академгородка и близлежащих районов, таких как Коцюбинское, Новобеличи и Берковец. Он будет работать ежедневно с 7:00 до 22:00.

Для автомобилистов предусмотрены две линии "МакДрайва", которые будут работать с 5:00 до 23:00. Кроме того, уже через несколько дней после открытия заработает служба доставки "МакДеливери".

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Во время воздушной тревоги ресторан закрывается, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие, и возобновляет работу в течение часа после отбоя.

Ресторан открыли на проспекте Палладина.

Напомним:

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Ресторан сети McDonald's, расположенный возле Центрального железнодорожного вокзала Киева закрывается на реконструкцию до конца осени.

МАГАТЭ
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