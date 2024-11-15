В Киеве открылся новый "МакДональдз" возле Академгородка
В Киеве возле Академгородка открылся новый ресторан "МакДональдз".
Об этом говорится в релизе сети ресторанов, которое есть в распоряжении ЭП.
Новый ресторан находится в досягаемости жителей Академгородка и близлежащих районов, таких как Коцюбинское, Новобеличи и Берковец. Он будет работать ежедневно с 7:00 до 22:00.
Для автомобилистов предусмотрены две линии "МакДрайва", которые будут работать с 5:00 до 23:00. Кроме того, уже через несколько дней после открытия заработает служба доставки "МакДеливери".
Во время воздушной тревоги ресторан закрывается, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие, и возобновляет работу в течение часа после отбоя.
Ресторан открыли на проспекте Палладина.
Напомним:
Ресторан сети McDonald's, расположенный возле Центрального железнодорожного вокзала Киева закрывается на реконструкцию до конца осени.