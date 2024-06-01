McDonald’s на Центральному вокзалі у Києві зачиняють на реконструкцію

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Ресторан мережі McDonald’s, що розташований біля Центрального залізничного вокзалу Києва зачиняється на реконструкцію до кінця осені.

Про це повідомляє пресслужба МакДоналдз в Україні.

У 2011 році McDonald’s на Центральному вокзалі Києва став другим у світі рестораном мережі за кількістю відвідувань.

Ресторан буде зачинено на реконструкцію з 1 червня. Роботи планують завершити до листопада 2024 року.

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У McDonald’s повідомляють, що по завершенню реконструкції буде оновлено дизайн зали на 193 місця, також відкриється тераса на 88 місць. У ресторані на Вокзальній площі вперше зʼявляться 11 терміналів самообслуговування.

Окрім цього, McDonald’s на Центральному вокзалі Києва стане першим закладом української мережі з ліфтом між першим і другим поверхом.

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Мережа ресторанів швидкого харчування McDonaldʼs розглядає, яку в Україні представляє ПІІ "Макдональдс Юкрей Лтд", планує розвивати співпрацю із мережами АЗС.