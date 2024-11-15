Раде предлагают запретить производителям "зеленой" энергии судиться с "ГарПоком" за долги

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и ЖКУ предлагает ввести мораторий на взыскание средств с ГП "Гарантированный покупатель" по исполнительным производствам по делам по искам производителей зеленой электроэнергии.

Внести соответствующую правку в законопроект №11301-д о распределении средств с текущего счета со специальным режимом использования комитет решил на заседании в четверг, передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на "Энергореформы".

"Мы делаем все возможное, чтобы гасить старые долги, этот законопроект (№11301-д) о ненаращивании, уменьшении долгов (...). Если кто-то идет в суд и списывает деньги, то это деньги "ГарПока", предусмотренные всем "зеленым" производителям. Соответственно, станет еще больше долгов.

Крупные компании понимают ситуацию и в суды пока не идут, идут меньшие. Списание средств по их искам не приводило к каким-то большим проблемам. Но если кто-то из средних или крупных пойдет в суд и через исполнительное производство спишет большую сумму, то платежи могут остановиться вообще перед всеми участниками", - объяснил глава энергокомитета Андрей Герус.

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Эту правку поддержал также национальный энергорегулятор НКРЭКУ и "ГарПок".

"В такое трудное время мы должны поддерживать всех производителей по "зеленому" тарифу и должны делать платежи пропорционально. Эта правка необходима для всей отрасли. В случае исков это (исполнительные производства - ред) негативно повлияет на выполнение ПСО по населению, потому что если средства будут арестовывать, это будет касаться всех", - отметил заместитель директора "ГарПока" Станислав Сова.

В то же время директор департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Максим Киселев отметил, что установление моратория на взыскание средств с "ГарПока" расширяет перечень предприятий, в отношении которых невозможно исполнение решения суда.

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"Это уничтожает инвестиционный климат и закладывает коррупционные риски в работе должника. Крупные иностранные инвестиции в Украину будут под знаком вопроса", - отметил Киселев.

Как сообщалось, по данным "ГарПока" на 1 октября, долги перед ВИЭ-генерацией составляют 30 млрд грн.

Напомним:

Производитель "зеленой" электроэнергии ООО "Солар Карпаты" отсудил у государственного "Гарпока" более 15 млн грн долга и инфляционных потерь