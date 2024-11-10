Виробник "зеленої" електроенергії відсудив у державного "Гарпоку" 15 мільйонів

Господарський суд міста Києва зобов'язав держпідприємство "Гарантований покупець" заплатити ТОВ "Солар Карпати" більше 15 млн грн боргу та інфляційних втрат.

Про це свідчить рішення суду від 10 жовтня.

У 2017 році ДП "Гарантований покупець" уклало з ТОВ "Солар Карпати" (виробник за "зеленим" тарифом) угоду, згідно з якою держпідприємство зобовязалося купити у приватної компанії всю відпущену електричну енергію.

У жовтні 2021 року та у лютому-серпні 2022 року "Гарантований покупець" придбав у ТОВ "Солар Карпати" електроенергію на загальну суму 24,07 млн грн.

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Водночас, держпідприємство своєчасно не оплатило частину електроенергії, у зв`язку з чим виникла заборгованість у розмірі 13,42 млн грн, яку "Солар Карпати" вирішив відсудити.

"Гарантований покупець"виступив проти позову фірми і зазначав, що ТОВ "Солар Карпати" не враховало особливості регулювання зобов'язань сторін під час дії воєнного стану, зокрема, положень наказів Міністерства енергетики України № 140 та № 206 від 15.06.2022 та постанови НКРЕКП № 332 від 25.02.2022 "Про забезпечення стабільного функціонування ринку електричної енергії, у тому числі фінансового стану учасників ринку електричної енергії, під час особливого періоду".

Як встановив суд, наказ № 206, як і попередній № 140 ніяким чином не обмежують право виробника електричної енергії за "зеленим" тарифом на отримання повної вартості проданої електричної енергії, а також не змінює терміни виконання грошових зобов`язань гарантованого покупця щодо проведення остаточних розрахунків.

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Більше того, Міністерство енергетики наказом № 136 від 01.04.2024 скасувало дію наказу № 206, яким встановлювались для ДП "Гарантований покупець" мінімальні відсотки виплат виробникам електроенергії з ВДЕ (відновлювальні джерела електроенергії) вартості отриманої електроенергії.

Як з'ясував суд, "Гарантований покупець" заплатив "Солар Карпати" невелику частину боргу - 208 тис грн. В результаті, суд стягнув з державного підприємства на користь приватної фірми 13,22 млн грн заборгованості, 350 тис грн 3% річних, 1,71 млн грн інфляційних втрат та 237, тис грн судового збору.

"Солар Карпати" належить керівнику Андрію Лисіву та Андрію Семаніву.

Семанів – член правління громадської спілки "Бізнес Асоціація Івано-Франківська", співвласник ГК "Альянс", мережі ресторанів Сезар, готелю "HAY", "Energy Spa Club", "Автозапчастина ІФ", 5-ти компаній з альтернативної енергетики та ін.