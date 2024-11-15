Москва возмутилась заявлением МАГАТЭ: напомнили, что их специалисты на ЗАЭС только с согласия РФ

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) находятся на Запорожской АЭС только до тех пор, пока РФ считает их пребывание целесообразным.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ, пишет "Радио Свобода".

В МИД РФ "обиделись" на слова гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который заявил, что представители агентства находятся на ЗАЭС до возможного замораживания войны между Россией и Украиной.

"Эксперты Секретариата (МАГАТЭ) находятся на ЗАЭС по просьбе самого гендиректора (МАГАТЭ Рафаэля Гросси - ЭП) исключительно с согласия правительства Российской Федерации и только до тех пор, пока наша страна считает их пребывание там оправданным. Задача специалистов Секретариата Агентства заключается в фиксировании провокаций в отношении станции и ее персонала со стороны Украины", - пишут российские дипломаты.

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Внешнеполитическому ведомству РФ "совершенно непонятно, на каком основании руководство МАГАТЭ берется судить о перспективах пресловутой „заморозки", что явно выходит за пределы его полномочий".

Напомним:

В августе 2024 года эксперты МАГАТЭ не получили от россиян доступа внутрь градирни на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), где произошел пожар.

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