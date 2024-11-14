Минобороны законтрактовало украинские роботизированные комплексы на 300 миллионов

Минобороны за 10 месяцев 2024 года заключило контракты на роботизированные комплексы украинского производства на сумму 300 миллионов гривен.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Так, за 10 месяцев 2024 года Агентство оборонных закупок Минобороны заключило 16 контрактов на сумму почти 300 миллионов гривен на закупку роботизированных комплексов.

Среди них, по словам Умерова, нескольких сотен разведывательно-ударных, логистических и других комплексов, которые, по замыслу, помогут боевым подразделениям и сохранят жизни воинов.

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"Важно, что все инновационные разработки - украинского производства", - добавил министр.

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Напомним:

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Ранее сообщалось, что Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в войске более 10 роботизированных комплексов отечественного производства.