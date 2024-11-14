Украина рассчитывает в конце декабря получить $1,1 миллиарда от МВФ – Шмыгаль

Украина рассчитывает получить транш от Международного валютного фонда в размере 1,1 миллиарда долларов в конце декабря.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы успешно завершили 5-й пересмотр программы EFF в конце октября. Выполнили все структурные маяки для 6-го пересмотра. По результатам текущей миссии рассчитываем в конце декабря получить следующий транш в размере 1,1 млрд долларов", — отметил Шмыгаль.

По его словам, в этом контексте стороны обсудили дальнейшую имплементацию реформ, предусмотренных меморандумом о сотрудничестве с МВФ, и прогресс Украины, который Фонд оценивает очень высоко.

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Глава правительства поблагодарил команду Фонда за продолжение полноценной работы миссии в Киеве, ведь это, по его словам, помогает лучше понимать насущные потребности Украины.

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Напомним:

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11 ноября стартовала работа миссии Международного валютного фонда для шестого пересмотра программы сотрудничества с Украиной.