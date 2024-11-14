Перемещенный бизнес полностью изменил Закарпатье – глава ОВА

На Закарпатье сейчас работают 282 предприятия, релоцированных из зоны боевых действий и прифронтовых регионов Украины. Они заметно поменяли регион.

Об этом сообщил глава Закарпатской областной военной администрации Мирослав Билецкий на форуме развития Re:Open Zakarpattia, передает Укринформ.

Он отметил, что релоцированный бизнес (в том числе и ФЛП) полностью изменил регион.

"Давайте я лучше объясню цифрами. Бюджет области в 2021 году составил 2,6 млрд грн. Сейчас у нас бюджет составляет 2,4 млрд грн. Да, он немного меньше довоенного, но есть важный нюанс.

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По состоянию на 2021 год, государственных дотаций у нас было 60% в бюджете. По состоянию на 2024 год, у нас дотационная зависимость – на уровне 25%. То есть релокация – это миллиарды, которых мы никогда не собирали до сих пор. До начала этого процесса мы собирали налоги миллионами", – рассказал Билецкий.

Глава Закарпатского областного совета Роман Сарай добавил, что в Закарпатье сейчас находится 40% всего релокированного бизнеса Украины.

"На сегодняшний день релоцированные предприятия инвестировали в регион уже 1 млрд евро. Мы не можем это почувствовать одномоментно – это процесс, который длится и продлится не один год. Изменилась структура областного бюджета. Уровень дотаций был одним из крупнейших в стране, а сейчас он ощутимо уменьшился. Для того чтобы общины почувствовали эти реальные изменения, региону нужно стать недотационным, тогда уже будет возможность инвестировать в инфраструктурные проекты", – пояснил он.

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Напомним:

В Закарпатье на границе с Венгрией начинается реконструкция международного автомобильного пункта пропуска "Лужанка-Берегшурань".