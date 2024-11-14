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Україна та ЄС модернізують пункт пропуску на кордоні з Угорщиною: роботи триватимуть до 2026 року

Четвер, 14 листопада 2024, 15:48 - Віктор Волокіта

На кордоні з Угорщиною розпочинається реконструкція міжнародного автомобільного пункту пропуску "Лужанка-Берегшурань".

Про це повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

"На пункті пропуску "Лужанка" у Закарпатській області плануємо реконструкцію під’їзної дороги і влаштування пішохідної зони, додаткові інспекційні пости для різних видів транспорту, а також дві системи зважування в русі WIM для вантажівок – на в'їзді та виїзді", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що проєкт фінансується за рахунок гранту Європейського Союзу та кредиту Європейського інвестиційного банку, із загальним бюджетом 11,6 мільйонів євро. Половина цієї суми надається ЄС у вигляді гранту, а інша половина – як кредит від Європейського інвестиційного банку (EIB).

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Роботи триватимуть до кінця 2026 року, а вже до кінця листопада цього року Служба відновлення у Закарпатській області планує розпочати процедури закупівлі робіт та послуг.

Пункт пропуску "Лужанка-Берегшурань" має стратегічне значення для транспортного сполучення між двома країнами – він розташований на міжнародній магістралі М-24, що є частиною середземноморського транспортного коридору TEN-T. 

Нагадаємо:

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У Закарпатській області триває робота над відкриттям нових пунктів пропуску транспортних засобів, щоб розвантажити вже діючі й допомогти бізнесу. 

Угорщина Україна
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