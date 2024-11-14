Суд решил не снимать арест с доли трех ГОКов беглого бизнесмена Жеваго

Северный апелляционный хозяйственный суд 7 ноября оставил в силе решение об аресте активов бизнесмена Константина Жеваго по иску Фонда гарантирования вкладов.

Об этом сообщила пресс-служба фонда 13 ноября.

Константин Жеваго и Ferrexpo оспаривали арест 1% уставного капитала Полтавского, Еристовского и Белановского горно-обогатительных комбинатов. Это - часть активов, арестованных в 2023 году в качестве обеспечения по иску ФГВФЛ.

Ferrexpo также оспаривала арест остальных активов Жеваго в Украине, которые были заморожены по требованию ФГВФЛ по решению суда в июле 2024 года.

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Решение Северного апелляционного суда позволяет сохранить арестованные активы, которые в случае положительного решения по иску ФГВФЛ к Жеваго на $1,1 млрд могут стать источником для возмещения убытков, нанесенных банку "Финансы и кредит" и его кредиторам.

По данным Forbes Ukraine, Жеваго не появляется в Украине с 2019 года, когда генпрокуратура объявила его в международный розыск. Покинуть страну заставило уголовное дело о мошенничестве в его бывшем банке "Финансы и Кредит", который обанкротился в 2015-м.

Напомним:

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Еще в 2016 году сообщалось, что Генеральная прокуратура расследует вывод из банка "Финансы и Кредит" более 1 млрд гривен.

В 2017 году сообщалось, что почти весь топ-менеджмент банка, причастный к преступлению, покинул страну.

Экс-глава банка "Финансы и Кредит" Владимир Хлывнюк выехал из Украины в апреле 2015 года.

Уехали за границу и бывшие заместители председателя правления Олег Шапкин и Игорь Копертехин. Экс-заместитель председателя правления Светлана Лотоцкая находилась в Украине, но носила электронный браслет.

В июле 2023 года на Кипре был задержан неназванный экс-заместитель председателя правления банка "Финансы и Кредит".

Как известно, 17 сентября 2015 года Нацбанк признал банк "Финансы и Кредит" неплатежеспособным. Банк закончил 2015 год с убытком 21,05 млрд гривен.