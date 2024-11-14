На Южноукраинской АЭС готовятся к строительству двух новых энергоблоков

На Южноукраинской АЭС продолжаются подготовительные работы по строительству двух энергоблоков по технологии АР1000 компании Westinghouse.

Об этом сообщает пресс-служба ЮАЕС.

Уже разработан геодезический отчет по выбору участка для сооружения этих мощностей и проведены геологические исследования.

"Эти предпроектные работы являются предпосылкой для подготовки технико-экономического обоснования. Оно станет основой рабочей документации, где уже будут учтены все шаги, из которых будет состоять большое строительство на Южноукраинской АЭС", - говорится в сообщении пресс-службы атомной станции.

Реклама:

"В следующем году мы планируем ввести в эксплуатацию несколько масштабных проектов, а именно это МРТ2 - насосная станция подпитки Ташлыка №2. Также у нас в планах на следующий год введение в эксплуатацию нескольких очередей реконструкции брызгальных бассейнов с насосной станцией", - рассказал заместитель гендиректора станции с капитального строительства Андрей Пистун.

Сейчас на Южноукраинской АЭС эксплуатируются три энергоблока общей мощностью 3000 МВт.

Напомним:

Реклама:

"Энергоатом" готовится к реализации ранее заброшенного проекта Чигиринской АЭС, уже сделаны первые шаги в этом направлении.