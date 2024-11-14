Местные общины сократили портфель ОВГЗ, граждане и бизнес - увеличили инвестиции

С начала 2024 года граждане и представители бизнеса в течение года увеличили объем купленных ОВГЗ на 45,5 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Физические лица по состоянию на 1 ноября увеличили объем портфеля ОВГЗ на 17,3 млрд грн - до 70,5 млрд грн. Юридические лица увеличили объем купленных облигаций на 28,2 млрд грн - до 167,1 млрд грн.

В то же время территориальные общины с начала года уменьшили объем портфеля ОВГЗ в 2,5 раза - с 2 млрд грн до 0,8 млрд грн.

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Портфель ОВГЗ, который держат нерезиденты, также с начала года сократился на 20,3 млрд грн - до 23,3 млрд грн. А их доля в структуре ОВГЗ уменьшилась до 1,3%.

По состоянию на начало ноября всего в обращении находится ОВГЗ на 1,76 трлн грн.

Напомним:

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В августе 2024 года Министерство финансов привлекло от выпуска государственных облигаций 29,1 млрд грн, доля физлиц уже достигает 4%.