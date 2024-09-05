Українці збільшують інвестиції у державні облігації: яка їх частка у серпні

У серпні 2024 року Міністерство фінансів залучило від випуску державних облігацій 29,1 млрд грн, частка фізосіб вже сягає 4%.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Військові облігації склали 6 млрд грн із загального обсягу випущених ОВДП за серпень 2024 року.

Як йдеться в повідомленні, станом на 2 вересня, в обігу перебуває ОВДП на понад 1,68 трлн гривень. Найбільша частка знаходиться у комерційних банків (43,7%) та НБУ (40,3%).

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Частка юридичних осіб та фізичних осіб – 10,3% та 4% відповідно. Частка нерезидентів – 1,6%, а територіальних громад – 0,04%.

"Тенденція до збільшення попиту серед громадян зберігається. Якщо на початку серпня українці (фізособи) володіли державними облігаціями на 63,7 млрд грн, то на початку вересня ця сума збільшилась до 67,5 млрд грн.", - йдеться в повідомленні.

Середньозважена дохідність ОВДП номінованих у гривні у серпні дорівнювала 16,15%.

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Рівень рефінансування за січень-серпень 2024 року склав 146%. Для порівняння за перші 8 місяців 2023 року цей показник сягав 133% за всіма валютами.

Загалом за січень-серпень 2024 року від розміщення ОВДП на аукціонах Міністерство фінансів України залучило 318,4 млрд грн в еквіваленті. Упродовж воєнного стану — понад 1,1 трлн грн в еквіваленті.

Нагадаємо:

Громадяни України збільшили інвестиції у військові облігації на 5,2 млрд грн у липні порівняно з попереднім місяцем.