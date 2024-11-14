Украина и ЕС модернизируют пункт пропуска на границе с Венгрией: работы будут продолжаться до 2026 года

На границе с Венгрией начинается реконструкция международного автомобильного пункта пропуска "Лужанка-Берегшурань".

Об этом сообщает Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины.

На пункте пропуска "Лужанка" в Закарпатской области планируем реконструкцию подъездной дороги и устройство пешеходной зоны, дополнительные инспекционные посты для разных видов транспорта, а также две системы взвешивания в движении WIM для грузовиков – на въезде и выезде", - говорится в сообщении.

Проект финансируется за счет гранта Европейского Союза и кредита Европейского инвестиционного банка, с общим бюджетом 11,6 миллионов евро. Половина этой суммы предоставляется ЕС в виде гранта, а другая половина – кредит от Европейского инвестиционного банка (EIB).

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Работы будут продолжаться до конца 2026 года, а уже к концу ноября этого года Служба восстановления в Закарпатской области планирует начать процедуры закупки работ и услуг, необходимых для реализации проекта.

Пункт пропуска "Лужанка-Берегшурань" имеет стратегическое значение для транспортного сообщения между двумя странами – расположен на международной магистрали М-24, которая является частью средиземноморского транспортного коридора TEN-T.

Напомним:

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В Закарпатской области идет работа над открытием новых пунктов пропуска транспортных средств, чтобы разгрузить уже действующие и помочь бизнесу.