На Закарпатті на кордоні з Угорщиною запрацюють нові пункти пропуску

У Закарпатській області триває робота над відкриттям нових пунктів пропуску транспортних засобів, щоб розвантажити вже діючі й допомогти бізнесу.

Про це повідомляє Міністерство відновлення.

"Найближчим часом планується запустити для руху порожніх вантажівок пункт пропуску "Лужанка", щоб розвантажити єдиний вантажний пункт з Угорщиною "Чоп-Захонь", розповів віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За його словами, у 2024 року планується відкрити пункт пропуску для пасажирського транспорту "Велика Паладь", який працюватиме на тимчасовій інфраструктурі.

Реклама:

Уже наступного року розпочнеться будівництво нового великого пункту пропуску "Біла Церква", для запуску якого румунська сторона вже завершує будівництво мосту через річку Тиса.

А наступним етапом на Закарпатті стане реконструкція терміналів пункту пропуску "Ужгород". Розмежування вантажного й пасажирського транспорту має збільшити пропускну спроможність для вантажівок на 30%.

Нагадаємо:

Реклама:

З 1 листопада Польща запроваджує обов'язкову електронну реєстрацію для іноземних перевізників, зокрема українських.