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На Закарпатті на кордоні з Угорщиною запрацюють нові пункти пропуску

Четвер, 31 жовтня 2024, 15:44 - Віктор Волокіта

У Закарпатській області триває робота над відкриттям нових пунктів пропуску транспортних засобів, щоб розвантажити вже діючі й допомогти бізнесу. 

Про це повідомляє Міністерство відновлення.

"Найближчим часом планується запустити для руху порожніх вантажівок пункт пропуску "Лужанка", щоб розвантажити єдиний вантажний пункт з Угорщиною "Чоп-Захонь", розповів віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За його словами, у 2024 року планується відкрити пункт пропуску для пасажирського транспорту "Велика Паладь", який працюватиме на тимчасовій інфраструктурі.

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Уже наступного року розпочнеться будівництво нового великого пункту пропуску "Біла Церква", для запуску якого румунська сторона вже завершує будівництво мосту через річку Тиса. 

А наступним етапом на Закарпатті стане реконструкція терміналів пункту пропуску "Ужгород". Розмежування вантажного й пасажирського транспорту має збільшити пропускну спроможність для вантажівок на 30%.

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митниця
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Економічна правда
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