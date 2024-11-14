Многомиллионная афера: экспредседатель правления обанкротившегося банка "Сич" получил подозрение

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему председателю правления коммерческого банка и экс-руководителю частного предприятия. Они завладели средствами банка при полномасштабном вторжении РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований и пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители не называют фамилию банкира. В то же время известно, что речь идет о бывшем главе правления банка "Січ" Викторе Демиденко.

Как говорится в сообщениях, коммерсант в июле 2022 года обратился в банк для получения кредита на 20 млн грн для закупки ткани у иностранных производителей.

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Председатель правления в сговоре с бизнесменом и другими должностными лицами банка, несмотря на отсутствие соответствующего имущественного обеспечения кредита со стороны предприятия, оформил кредит.

Впоследствии эти средства были перечислены в адрес компаний нерезидентов и обналичены за рубежом, а ткань в Украину завезена так и не была.

Как отметили в ДБР, этот коммерческий банк в октябре 2022 года был признан НБУ неплатежеспособным из-за неспособности выполнять свои обязательства по кредитам рефинансирования.

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Как говорится в сообщениях, бывшие глава правления банка и руководитель предприятия подозреваются в растрате чужого имущества в особо крупных размерах. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Банк "Січ" прекратил свою деятельность в 2022 году.

Напомним:

Прокуратура прекратила деятельность преступной организации, которая в течение 2021-2024 годов занималась незаконной добычей и реализацией угля.