Amazon запускает "Haul", чтобы конкурировать с дешевыми товарами Temu, Shein

Amazon запускает новый раздел в своем приложении, ориентированный на товары стоимостью 20 долл или меньше, поскольку лидер электронной коммерции пытается защититься от конкуренции со стороны недорогих платформ Temu и Shein.

Об этом сообщает WSJ.

Отмечается, что Amazon Haul, стал доступным для некоторых клиентов в США со среды, 14 ноября.

Все товары в новом разделе будут стоить не более 20 долларов, а большинство из них - не более 10 долларов. Покупки стоимостью более 3 долл можно будет бесплатно вернуть в течение 15 дней с момента доставки, что несколько отличается от политики возврата в рамках членства в Amazon Prime.

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Сообщается, что товары, заказанные через Haul, будут доставляться до одной-двух недель.

Решение Amazon попробовать предложить товары по более низким ценам с более медленной доставкой является прямым ответом на конкуренцию со стороны Temu.

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Напомним:

Amazon накладывает жесткие ограничения на цены, которые продавцы могут устанавливать на свои товары в новом дешевом магазине, который гигант электронной коммерции готовит к запуску.