В Украине потери собранных овощей и фруктов могут достигать 60%: какие причины

Украина имеет очень высокие показатели послеуборочных потерь плодоовощной продукции, которые могут достигать 40-60%.

Об этом говорится в обзоре рынка свежих фруктов и овощей в ЕС и Украине на сайте Минагрополитики, пишет LIGA.net.

Причиной этого является отсутствие надлежащим образом оборудованных хранилищ.

Высокие послеуборочные потери – одна из слабых сторон украинского сектора свежих овощей и фруктов.

Развитие этого сектора может стать мощным инструментом восстановления экономики и развития сельских территорий, говорится в отчете.

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Но его сдерживают низкий уровень механизации, сравнивая с ЕС, нехватку хранилищ, отсутствие необходимых сертификатов для экспорта в ЕС в малых и средних хозяйств и ограниченный доступ к рынкам сбыта.

Дополнительные проблемы создала полномасштабная агрессия со стороны России, уничтожившая треть запасов пресной воды в Украине. Значительные территории заминированы, особенно в регионах, где традиционно выращивали овощи.

Общие потери агросектора превышают $80 млрд, что почти равно среднегодовому ВВП Украины за 2011-2021 годы ($102 млрд).

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