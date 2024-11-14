Китай ударит по компаниям США, если Трамп начнет торговую войну – FT

Китай подготовил мощные ответные меры против американских компаний, если избранный президент США Дональд Трамп снова разожжет торговую войну между двумя крупнейшими экономиками мира.

Об этом сообщает газета Financial Times.

Правительство Си Цзиньпина было застигнуто врасплох победой Трампа в 2016 году и последующим введением более высоких тарифов, более жестких инвестиционных ограничений и санкций против китайских компаний.

Однако, несмотря на уязвимость китайской экономики к давлению со стороны США, Пекин за последние восемь лет ввел новые законы, которые позволяют ему вносить иностранные компании в "черный список", вводить собственные санкции и ограничивать доступ Америки к ключевым цепочкам поставок.

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"Это двусторонний процесс. Китай, конечно, будет пытаться взаимодействовать с президентом Трампом, попытается договариваться", - сказал Ван Дун, исполнительный директор Института глобального сотрудничества и понимания при Пекинском университете. "Но если, как в 2018 году, переговоры не дадут результатов и придется бороться, мы будем решительно защищать права и интересы Китая".

Президент Джо Байден сохранил большинство мер своего предшественника против Китая, однако Трамп уже намекает на еще более жесткую позицию, назначая сторонников жесткой линии в отношении Китая на важные должности.

Китай в настоящее время располагает "законом о санкциях против иностранцев", позволяющим ему отвечать на меры других стран, а также "списком ненадежных субъектов" для иностранных компаний, которые, по его мнению, подрывают национальные интересы. Расширенный закон о контроле экспорта позволяет Пекину использовать свое глобальное доминирование в поставках таких ресурсов, как редкоземельные металлы и литий, которые являются критически важными для современных технологий.

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Эндрю Гилголм, руководитель анализа Китая в консалтинговой компании Control Risks, отметил, что многие недооценивают вред, который Пекин может нанести интересам США.

Гилголм напомнил об "упреждающих ударах", нанесенных в последние месяцы. Среди них - санкции против Skydio, крупнейшего американского производителя дронов и поставщика для военных Украины, которые запрещают китайским группам поставлять компании важные компоненты.

Пекин также угрожал внести PVH (владельца брендов Calvin Klein и Tommy Hilfiger) в "список ненадежных", что может ограничить доступ компании к огромному китайскому рынку.

"Это лишь верхушка айсберга", - отметил Гилголм. "Я постоянно говорю нашим клиентам: "Вы думаете, что учли геополитические риски и торговую войну между США и Китаем, но на самом деле - нет, ведь Китай еще не нанес серьезный ответный удар"".

Китай также активно работает над тем, чтобы сделать свои технологические и ресурсные цепи поставок более устойчивыми к воздействию санкций США, одновременно расширяя торговлю со странами, которые менее зависимы от Вашингтона.

С точки зрения Пекина, хотя отношения с США были более стабильными под конец президентства Байдена, политика администрации по большей части оставалась такой же, как и в первый срок Трампа.

"Все уже ожидали худшего, поэтому никаких сюрпризов не будет. Все готовы", - отметил Ван Чун, эксперт по внешней политике Университета международных исследований Чжэцзян.

Напомним:

Американская компания Skydio, крупнейший производитель дронов США и их поставщик для украинской армии, столкнулась с кризисом в цепи поставок после того, как Китай ввел санкции, запретив китайским компаниям предоставлять ей критически важные компоненты.