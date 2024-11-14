Цены на газ в Европе выросли до годового максимума из-за риска перебоя поставок с РФ

Европейские цены на газ поднялись до самого высокого уровня за год на фоне предупреждений о возможных перебоях с поставками со стороны России.

Об этом сообщает газета Financial Times.

Европейский эталонный индекс Title Transfer Facility (TTF), который торгуется на Intercontinental Exchange, в четверг утром вырос более чем на 5%, достигнув €46 за мегаватт-час - это самый высокий уровень с конца ноября прошлого года.

Этот резкий рост произошел после того, как австрийская компания OMV поздно вечером в среду предупредила о возможной "остановке поставок газа" из России после того, как получила €230 млн в результате арбитража с "Газпромом", поставщиком газа.

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OMV заявила, что "зачислит" эту сумму в счета по контракту с "Газпромом", что, по ее словам, может привести к "ухудшению договорных отношений".

Напомним:

Арбитражный суд присудил австрийской энергетической компании OMV 230 млн евро компенсации убытков плюс проценты и расходы в споре с российским газовым гигантом "Газпромом".

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