Австрійська компанія відсудила у "Газпрому" 230 мільйонів євро за зрив постачання газу

Арбітражний суд присудив австрійській енергетичній компанії OMV 230 млн євро компенсації збитків плюс відсотки й витрати у суперечці з російським газовим гігантом "Газпромом".

Про це пише профільне видання enkorr з посиланням на Kronen Zeitung.

Як повідомили в австрійській компанії, позов піде у рахунок платіжних зобов’язань OMV перед "Газпром експортом" за австрійським контрактом на постачання. OMV попереджає, що це може перервати постачання російського газу, але відчуває себе добре готовим до цього.

Тим часом OMV створила альтернативні джерела з неросійського газу, а також додаткові потужності газопостачання. Зокрема з газом з Норвегії й скрапленим природним газом (СПГ).

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"OMV підтверджує, що компанія може постачати своїм клієнтам обумовлені контрактом обсяги газу навіть у разі можливого переривання постачань від "Газпром експорту", — йдеться у прес-релізі. Газосховища OMV також зараз заповнені на понад 90%.

Суперечка стосувалася нерегулярних постачань від "Газпром експорту" й повного припинення постачань у Німеччину у вересні 2022 року. Зі слів представника OMV, присуджена компенсація зробить позитивний внесок у компенсацію фінансових втрат, понесених 2022 року.

Потенційні втрати у постачанні австрійська сторона оцінює приблизно у 5 ТВт-год на місяць, тобто приблизно 6 млрд кубометрів на рік.

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Нагадаємо:

У липні генеральний директор OMV Альфред Стерн уже заявив, що OMV більше не залежить від російського газу.