Центральная Европа почувствует влияние любого тарифного удара США по Германии - Reuters

Если избранный президент США Дональд Трамп выполнит свое обещание ударить по европейскому импорту пошлинами, Венгрия почувствует последствия "в геометрической прогрессии" из-за своих торговых связей с Германией.

Об этом сообщает Reuters.

Ожидается, что Германия пострадает от любых пошлин США больше, чем другие члены еврозоны, что окажет негативное влияние на Центральную Европу, учитывая ее глубокие торговые связи.

Особенно это касается автомобильного сектора, поскольку регион отправляет от 20% до 30% своего экспорта в Германию.

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Результаты выборов в США создали новые риски для крупнейшей экономики Европы, стагнация которой подорвала перспективы восстановления в зависимой от экспорта Центральной Европе, заявил президент Немецко-Венгерской промышленно-торговой палаты Андраш Савос.

Экспорт немецких автомобилей в США в 2023 году составил 23,41 миллиарда евро по сравнению с экспортом автомобилей на сумму 18,92 миллиарда евро в Германию из Польши, Румынии, Чехии, Словакии и Венгрии.

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Напомним:

Германия больше всего проиграет, если Трамп вызовет торговую войну между США и Европой, а промышленная мощь Германии, которой раньше завидовали, потенциально может превратиться в острую уязвимость.