Перемога Трампа на виборах може завдати важкого удару по економіці Німеччини - Reuters

Німеччина найбільше програє, якщо Трамп спричинить торгівельну війну між США та Європою, а промислова міць Німеччини, якій раніше заздрили, потенційно може перетворитися на гостру вразливість.

Про це повідомляє Reuters.

Колишній президент-республіканець Дональд Трамп оприлюднив плани щодо запровадження загальних тарифів від 10% до 20% практично на весь імпорт, а також тарифів у розмірі 60% і більше на товари з Китаю, що, за його словами, сприятиме зростанню виробництва в США.

Звіт німецького економічного інституту IW, показав, що за сценарієм, коли адміністрація Трампа запровадить тарифи на рівні 20% для ЄС, а блок відповість тим самим, ВВП єврозони впаде на 1,3% у 2027 і 2028 роках, а в Німеччині - на цілих 1,5%.

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Негативний вплив на ВВП ЄС зростає з 2025 по 2028 рік, тоді як вплив на ВВП США є сильнішим у перші два роки: падіння ВВП становитиме 1,3% за тарифів 10% і 1,5% за тарифів 20% у 2025 році, як показало дослідження.

Згідно з останнім прогнозом МВФ, Німеччина, найбільша економіка Європи, цього року стане єдиною країною G7, економіка якої не зростатиме два роки поспіль.

Німецький експорт скоротився на 0,3% у 2023 році через слабкий світовий попит та геополітичну напруженість. Цього року уряд очікує скорочення на 0,1%.

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Повідомляється, що німецький експорт до США може впасти на 14,9% за сценарієм, коли США запровадять тарифи в розмірі 60% на товари з Китаю і 20% на товари з інших країн.

Особливо сильно постраждає німецький експорт автомобілів - на 32%, а також експорт фармацевтичної продукції - на 35%.

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Нагадаємо:

Економісти вважають, що у третьому кварталі ВВП Німеччини скоротився на 0,1%, як і у другому – це означає технічну рецесію.

У серпні 2024 року кількість замовлень на німецьких заводах впала на 5,8% порівняно з попереднім місяцем, що перевершило очікування.