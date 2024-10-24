Перемога Трампа на виборах може завдати важкого удару по економіці Німеччини - Reuters
Німеччина найбільше програє, якщо Трамп спричинить торгівельну війну між США та Європою, а промислова міць Німеччини, якій раніше заздрили, потенційно може перетворитися на гостру вразливість.
Про це повідомляє Reuters.
Колишній президент-республіканець Дональд Трамп оприлюднив плани щодо запровадження загальних тарифів від 10% до 20% практично на весь імпорт, а також тарифів у розмірі 60% і більше на товари з Китаю, що, за його словами, сприятиме зростанню виробництва в США.
Звіт німецького економічного інституту IW, показав, що за сценарієм, коли адміністрація Трампа запровадить тарифи на рівні 20% для ЄС, а блок відповість тим самим, ВВП єврозони впаде на 1,3% у 2027 і 2028 роках, а в Німеччині - на цілих 1,5%.
Негативний вплив на ВВП ЄС зростає з 2025 по 2028 рік, тоді як вплив на ВВП США є сильнішим у перші два роки: падіння ВВП становитиме 1,3% за тарифів 10% і 1,5% за тарифів 20% у 2025 році, як показало дослідження.
Згідно з останнім прогнозом МВФ, Німеччина, найбільша економіка Європи, цього року стане єдиною країною G7, економіка якої не зростатиме два роки поспіль.
Німецький експорт скоротився на 0,3% у 2023 році через слабкий світовий попит та геополітичну напруженість. Цього року уряд очікує скорочення на 0,1%.
Повідомляється, що німецький експорт до США може впасти на 14,9% за сценарієм, коли США запровадять тарифи в розмірі 60% на товари з Китаю і 20% на товари з інших країн.
Особливо сильно постраждає німецький експорт автомобілів - на 32%, а також експорт фармацевтичної продукції - на 35%.
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Нагадаємо:
Економісти вважають, що у третьому кварталі ВВП Німеччини скоротився на 0,1%, як і у другому – це означає технічну рецесію.
У серпні 2024 року кількість замовлень на німецьких заводах впала на 5,8% порівняно з попереднім місяцем, що перевершило очікування.