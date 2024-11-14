Австрийская компания отсудила у "Газпрома" 230 миллионов евро за срыв поставок газа

Арбитражный суд присудил австрийской энергетической компании OMV 230 млн евро компенсации ущерба плюс проценты и расходы в споре с российским газовым гигантом "Газпромом".

Об этом пишет профильное издание enkorr со ссылкой на Kronen Zeitung.

Как сообщили в австрийской компании, иск пойдет в счет платежных обязательств OMV перед "Газпром экспортом" по австрийскому контракту на поставку. OMV предупреждает, что это может привести к перерыву в поставках российского газа, но чувствует себя хорошо готовым к этому.

Между тем, OMV создала альтернативные источники из нероссийского газа, а также дополнительные мощности газоснабжения. В частности, с газом из Норвегии и сжиженным природным газом (СПГ).

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"OMV подтверждает, что компания может поставлять своим клиентам оговоренные контрактом объемы газа даже в случае возможного прерывания поставок от "Газпром экспорта", — говорится в пресс-релизе. Газохранилища OMV также сейчас заполнены более чем на 90%.

Спор касался нерегулярных поставок от "Газпром экспорта" и полного прекращения поставок в Германию в сентябре 2022 года. По словам представителя OMV, присужденная компенсация внесет положительный вклад в компенсацию финансовых потерь, понесенных в 2022 году.

Потенциальные потери в поставках австрийская сторона оценивает примерно в 5 ТВт-ч в месяц, то есть около 6 млрд кубометров в год.

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Напомним:

В июле генеральный директор OMV Альфред Стерн заявил, что OMV больше не зависит от российского газа.