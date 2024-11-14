Аргумент для возвращения людей: в Украине начинают строить социальное жилье

Пилотный проект Агентства восстановления по социальному жилью предполагает строительство 6 200 квартир. Он стартует в этом году.

Об этом сообщил глава агентства Сергей Сухомлин на международной конференции ReBuild Ukraine.

Всего на первом этапе проекта будет построено 50 000 квартир в центре и на западе Украины.

"Это социальное жилье, которое должно, в том числе, быть дополнительным аргументом, чтобы люди постепенно возвращались в Украину", – отметил Сухомлин.

Реклама:

Он также рассказал, что среди проектов кроме строительства социального жилья также усиление энергетической устойчивости общин, замена системы уличного освещения на энергоэффективное, установка солнечных электростанций на объектах критической инфраструктуры.

"Без удовлетворения базовых потребностей мы не вернем людей в наши города и поселки", - сказал глава Агентства.

Напомним:

Реклама:

Программу компенсаций за поврежденное и уничтоженное в результате российской агрессии жилье будут реализовывать и в следующем году. На 2025 год на ее финансирование будет выделено 4 млрд грн.